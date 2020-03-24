Вечером пешеход попал под колеса автомобиля (ФОТО)

Авария произошла на Салтовке.
Около десяти часов вечера 23 марта на улице Гвардейцев Широнинцев, 27 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода-мужчины.
Медики госпитализировали пешехода в больницу.
Обстоятельства происшестви устанавливала следственно-оперативная группа.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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