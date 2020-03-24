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24.03.2020  09:52   

Вечером пешеход попал под колеса автомобиля (ФОТО)

Авария произошла на Салтовке.


// Facebook

Около десяти часов вечера 23 марта на улице Гвардейцев Широнинцев, 27 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода-мужчины.

Медики госпитализировали пешехода в больницу.

Обстоятельства происшестви устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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