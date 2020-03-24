Вечером пешеход попал под колеса автомобиля (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 марта День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 марта Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.