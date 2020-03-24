24.03.2020 08:55

Двум контрабандистам, которые поставляли военную продукцию в РФ, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении двум участникам группы, незаконно перемещали товары военного назначения вне пунктов таможенного контроля.



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20 марта заблокирован масштабный механизм поставки военной продукции (боеприпасов) для авиатехники в Российскую Федерацию.

Правоохранители задержали одного из участников указанной группы на территории Двуречанского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения военных комплектующих на территорию РФ.



Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.



Во время прекращения деятельности преступной схемы проведено более 30 обысков на территории Харьковской и Николаевской областей с изъятием предметов преступления и соответствующей документации, признаны вещественными доказательствами.



Досудебное расследование продолжается.



Указанное уголовное производство расследует следственный отдел УСБУ в Харьковской области.



Участникам указанной контрабанды грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.