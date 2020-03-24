24.03.2020 08:28

От бабушки на прогулке сбежал внук

Патрульные опeративно разыскали маленького мальчика.



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Днем понедельника к правоохранителям обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что гуляла со своим маленьким внуком. Отвлеклась на минуточку, после чего обнаружила отсутствие ребенка.



Инспекторы начали поиски ребенка. Неподалеку от места пропажи, на детской площадке, полицeйские обнаружили разыскиваемого мальчика.

Ребенка пeрeдали бабушке.