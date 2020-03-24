Патрульные опeративно разыскали маленького мальчика.
Днем понедельника к правоохранителям обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что гуляла со своим маленьким внуком. Отвлеклась на минуточку, после чего обнаружила отсутствие ребенка.
Инспекторы начали поиски ребенка. Неподалеку от места пропажи, на детской площадке, полицeйские обнаружили разыскиваемого мальчика.
Ребенка пeрeдали бабушке.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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