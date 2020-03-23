23.03.2020 19:58

Смертельно опасная находка: граната на воротах (ФОТО)

Под Харьковом мужчина обнаружил необычный подарок.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, об опасной находке в Золочевское отделение полиции 23 марта 2020 года проинформировал местный житель.

Вернувшись домой, 59-летний мужчина заметил на собственных воротах гранату.

На место происшествия выезжали руководители отделения, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По адресу полицейские обнаружили на ограждении домовладения неизвестный предмет, закрепленный на дверной ручке металлической проволокой. По заключению взрывотехников, им оказалась ручная граната «РГД-5».

Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу.

Следователем Золочевского отделения полиции решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к событию.