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23.03.2020  19:58   

Смертельно опасная находка: граната на воротах (ФОТО)

Под Харьковом мужчина обнаружил необычный подарок.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, об опасной находке в Золочевское отделение полиции 23 марта 2020 года проинформировал местный житель.
 
Вернувшись домой, 59-летний мужчина заметил на собственных воротах гранату.
 
На место происшествия выезжали руководители отделения, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
 
По адресу полицейские обнаружили на ограждении домовладения неизвестный предмет, закрепленный на дверной ручке металлической проволокой. По заключению взрывотехников, им оказалась ручная граната «РГД-5».
 
Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу.
 
Следователем Золочевского отделения полиции решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к событию.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  опасность, покушение, харьков
 
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