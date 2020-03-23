23.03.2020 17:11

Убытки на 5 миллионов: мастера леса закрывали глаза на незаконные порубки

Три мастера леса предстанут перед судом.



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Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении в служебной халатности трем мастерам леса, которые допустили незаконную вырубку деревьев на вверенной им территории (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что на территории Наталинского, Зачепиловского и Старовірівського лесничеств ГП «Красноградский лесхоз» осуществлялась незаконная порубка деревьев.

Общая сумма убытков, нанесенных государству за вырубку более 620 деревьев, составляет более 5,2 млн грн.

Вследствие «невнимательности» 29-летнего, 36-летнего мастеров леса и 46-летнего исполняющего обязанности мастера леса вырублено более 400 деревьев и свыше 240 сосен.

Трем указанным мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины — ненадлежащее выполнение должностным лицом служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что повлекло тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности указанных лиц.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.