Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ обнаружен труп (ФОТО)
23.03.2020  16:11   

На ХТЗ обнаружен труп (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Плиточной обнаружен труп.

По предварительной информации, пьному мужчине стало плохо, от чего харьковчанин и скончался.

Скорая и полиция на месте.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, алкоголь, мужчине стало плохо, умер мужчина, хтз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.03 Криминал и происшествия В селе на Харьковщине тело мужчины несколько дней пролежало в туалете медпункта 19.03 Криминал и происшествия Смертельный удар: рецидивист убил знакомого 18.03 Криминал и происшествия На Салтовке мужчина вышел за покупками и умер (ФОТО, Обновление)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 