23.03.2020 15:15

Небольшая лужа на набережной и летняя резина превратили авто в автохлам (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В сети появились первые фото жесткой атаки в борт элитного внедорожника на набережной.



://t.me/c

Появилось видко с месте аварии на набережной.

Судя по выложенным ранее в социальных сетях фото одну из машин резко крутануло на скользкой дороге и повело прямо в борт со стороны водителя элитного внедорожника.

По данным полиции, около 12:00 23 марта патрульные получили сообщение о ДТП на Гимназической набережной, 26. Там столкнулись джип Mitsubishi и легковушка ВАЗ-217030.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.