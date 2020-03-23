Небольшая лужа на набережной и летняя резина превратили авто в автохлам (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В сети появились первые фото жесткой атаки в борт элитного внедорожника на набережной.
Появилось видко с месте аварии на набережной.
Судя по выложенным ранее в социальных сетях фото одну из машин резко крутануло на скользкой дороге и повело прямо в борт со стороны водителя элитного внедорожника.
По данным полиции, около 12:00 23 марта патрульные получили сообщение о ДТП на Гимназической набережной, 26. Там столкнулись джип Mitsubishi и легковушка ВАЗ-217030.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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