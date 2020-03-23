Убила сожителя кухонным ножом: женщине грозит до 15 лет

В совершении тяжкого преступления сотрудники Нововодолажского отделения полиции разоблачили 38-летнюю жительницу села Слобожанское.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 марта от брата погибшего.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На теле 54-летнего мужчины полицейские обнаружили ножевое ранение грудной клетки.
Сожительница погибшего призналась, что в день трагедии между ними возник конфликт, который перерос в драку. В пылу ссоры женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом. От полученного повреждения он скончался.
По данному факту следственным Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажность:
давление:
ветер: