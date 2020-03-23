Главная Новости Криминал и происшествия Убила сожителя кухонным ножом: женщине грозит до 15 лет
23.03.2020  14:08   

Убила сожителя кухонным ножом: женщине грозит до 15 лет

В совершении тяжкого преступления сотрудники Нововодолажского отделения полиции разоблачили 38-летнюю жительницу села Слобожанское.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 марта от брата погибшего.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На теле 54-летнего мужчины полицейские обнаружили ножевое ранение грудной клетки.

Сожительница погибшего призналась, что в день трагедии между ними возник конфликт, который перерос в драку. В пылу ссоры женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом. От полученного повреждения он скончался.

По данному факту следственным Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, нож, ссора
 
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