Главная Новости Криминал и происшествия Жесткое ДТП: машины не поделили окружную (ВИДЕО)
23.03.2020  13:47   

Жесткое ДТП: машины не поделили окружную (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на коружной  в районе Лоска - ДТП

По предварительной информации - все живы.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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