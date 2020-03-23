Жесткое ДТП: машины не поделили окружную (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на коружной в районе Лоска - ДТП
По предварительной информации - все живы.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажность:
давление:
ветер: