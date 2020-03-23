Жесткое ДТП: машины не поделили окружную (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 23 марта Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 марта Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.