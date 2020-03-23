Использовать карантин для отжима сразу трех харьковских квартир - не получилось

Во время действия карантина госорганов активизировались рейдеры - в Опендатабот заявили о первом таком случае, который произошел с харьковской юридической компанией.
Об проишествии сообщает пресс-служба платформы для работы с открытыми данными.
Отмечается, что 13 марта владелец харьковской компании ООО "Юридическая инвестиционная компания "Форум" Михаил Лысенко получил от Опендатабот сообщение о том, что в его компании сменились собственники и директор.
"Новым директором и единоличным владельцем стал неизвестный - Заика Олег Анатольевич", - говорится в сообщении.
"Юристы компании сразу обратились в органы прокуратуры и Антирейдерскую комиссии Минюста для защиты своей компании. Однако сейчас профильные государственные органы приостановили свою работу из-за карантина.
Пока удалось выяснили, что незаконные регистрационные действия проводил государственный регистратор из Херсонской области - Мустафаев Фарит Анварович. Этот регистратор также является фигурантом в нескольких уголовных производствах и ответчиком по гражданским делам в связи с незаконными регистрационными действиями", - добавили в Опендатабот.
"Скорее всего, рейдерство было нужно, чтобы захватить имущество нашей компании - 3 квартир в Харькове", - заявил законный директор и соучредитель компании Михаил Лысенко.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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