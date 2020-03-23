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23.03.2020  13:10   

ДТП на Пушкинской: собирается пробка

Авария произошла утром 23 марта


// Telegram

На улице Пушкинской в Харькове столкнулись две легковушки.

По свидетельствам очевидцев, мобирается пробка.

Фото и видео происшествия разместили в социальных сетях.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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