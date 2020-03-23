ДТП на Пушкинской: собирается пробка

Авария произошла утром 23 марта
На улице Пушкинской в Харькове столкнулись две легковушки.
По свидетельствам очевидцев, мобирается пробка.
Фото и видео происшествия разместили в социальных сетях.
Официальная информация уточняется.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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