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23.03.2020  13:07   

Напал на ребенка: залетный грабитель попался копам

Полиция Харьковщины задержала мужчину, который напал на подростка


//svidok.info
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на одной из улиц города Изюма поступила в полицию 11 марта 2020 года около 13:30.
 
Злоумышленник, угрожая ножом, завладел мобильным телефоном 14-летнего парня.
 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и 20 марта задержали его на территории Черниговской области.  Им оказался 21-летний гражданин.
 
Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи передачае от 3 до 7 лет тюремного заключения. 
 
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбой, харьков, грабитель
 
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