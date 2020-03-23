23.03.2020 13:07

Напал на ребенка: залетный грабитель попался копам

Полиция Харьковщины задержала мужчину, который напал на подростка



//svidok.info

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на одной из улиц города Изюма поступила в полицию 11 марта 2020 года около 13:30.

Злоумышленник, угрожая ножом, завладел мобильным телефоном 14-летнего парня.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и 20 марта задержали его на территории Черниговской области. Им оказался 21-летний гражданин.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи передачае от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.