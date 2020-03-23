Лобовая атака на Льва Ландау закончилась испорченным воскресным вечером и админпротоколами

22 марта, около 20:00 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Льва Ландау, 27.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не уследил за дорожной обстановкой и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пострадала.только техника
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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