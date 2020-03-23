23.03.2020 12:34

Лобовая атака на Льва Ландау закончилась испорченным воскресным вечером и админпротоколами

22 марта, около 20:00 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Льва Ландау, 27.



://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не уследил за дорожной обстановкой и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пострадала.только техника

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.