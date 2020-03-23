Главная Новости Криминал и происшествия Лобовая атака на Льва Ландау закончилась испорченным воскресным вечером и админпротоколами
23.03.2020  12:34   

Лобовая атака на Льва Ландау закончилась испорченным воскресным вечером и админпротоколами

22 марта, около 20:00 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Льва Ландау, 27.


://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не уследил за дорожной обстановкой и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пострадала.только техника

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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