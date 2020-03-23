Легкий гололед и неаккуратное вождение изрядно потрепали элитную Infinity (ФОТО)

Харьковские патрульные составили материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия в районе лесопарка.
22 марта, около 22:30 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Динамовской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя патрульные составили административный протоком по ст. 124 КУоАП. Материал будет передано в суд.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажность:
давление:
ветер: