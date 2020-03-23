23.03.2020 12:05

Легкий гололед и неаккуратное вождение изрядно потрепали элитную Infinity (ФОТО)

Харьковские патрульные составили материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия в районе лесопарка.



://hk.npu.gov.ua

22 марта, около 22:30 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Динамовской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя патрульные составили административный протоком по ст. 124 КУоАП. Материал будет передано в суд.