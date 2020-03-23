Самоизоляция пенсионера превратилась в самоликвидацию (ФОТО)

Великобурлукский район: на пожаре спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины.
23 марта в 6:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Полевой, 10 в селе Шевченково Великобурлукского района.
К месту происшествия немедленно выехал районный подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.
На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем был охвачен дом. Площадь пожара составляла 48 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца дома, 1963 года рождения.
Пожарные в 07:44 локализовали огонь. Проводятся работы по окончательной ликвидации этого пожара. Причина ее возникновения устанавливается.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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