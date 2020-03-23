Главная Новости Криминал и происшествия Самоизоляция пенсионера превратилась в самоликвидацию (ФОТО)
23.03.2020  11:18   

Самоизоляция пенсионера превратилась в самоликвидацию (ФОТО)

Великобурлукский район: на пожаре спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины.


://kh.dsns.gov.ua

23 марта в 6:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Полевой, 10 в селе Шевченково Великобурлукского района.

К месту происшествия немедленно выехал районный подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне. 

На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем был охвачен дом. Площадь пожара составляла 48 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца дома, 1963 года рождения.

Пожарные в 07:44 локализовали огонь. Проводятся работы по окончательной ликвидации этого пожара. Причина ее возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьковщина, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.03 Криминал и происшествия На карантине при пожаре серьезно пострадал ребенок 21.03 Криминал и происшествия Пожар в квартире девятиэтажки унес жизнь пенсионерки на Харьковщине (ФОТО) 21.03 Криминал и происшествия Семья с верхнего этажа умоляла спасти их от пожара у соседей
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 