23.03.2020 10:22

На карантине при пожаре серьезно пострадал ребенок

528 раз вызывались спасатели на ликвидацию чрезвычайных событий прошедшей недели, из них на 361 пожар



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В течение недели, с 16 по 23 марта 2020 подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 528 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 361 выезд на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для предоставления помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 23 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 3 - на дежурство, 119 - другие выезды.

В результате пожаров погиб 1 взрослый человек и травмирован ребенок. 22 человека спасатели вывели из опасных зон на свежий воздух, еще 3 человека (в т.ч. 1 ребенок) спасли.

Из 361 пожара 267 произошли в природных экосистемах.

Во время чрезвычайных событий погибли 3 человека, 1 травмирован.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 99 боеприпасов, из которых: 31 артснаряд, 53 минометных мин, 14 гранат, 1 другого вида.