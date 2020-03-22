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22.03.2020  17:35   

Полиция расследует смерть харьковского таксиста

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины («убийство») с пометкой «природная смерть»


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Инцидент произошел в Дергачах. Как стало известно сегодня, 19 марта около 08:14 в полицию поступила о припаркованном на улице Лозовской автомобиле такси марки Daewoo. За рулем машины силовики обнаружили мертвым 44-летнего харьковчанина.

Тело без видимых причин насильственной смерти было направлено в морг. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".

 
Источник:   newsroom
 Тэги:  полиция, убийство, харьковщина, дергачи, таксист
 
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