Полиция расследует смерть харьковского таксиста

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины («убийство») с пометкой «природная смерть»
Инцидент произошел в Дергачах. Как стало известно сегодня, 19 марта около 08:14 в полицию поступила о припаркованном на улице Лозовской автомобиле такси марки Daewoo. За рулем машины силовики обнаружили мертвым 44-летнего харьковчанина.
Тело без видимых причин насильственной смерти было направлено в морг. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
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