22.03.2020 15:05

Правоохранители Харьковщины открыли 3 уголовных производства по фактам нарушения требований карантина

Правонарушения, связанные с непрекращением хозяйственной деятельности со стороны должностных лиц торговых предприятий, зафиксированы в Основянском и Шевченковском районах города во время рейдов мобильных групп полиции.



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Информация по указанным фактам следователями внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Рейды сотрудников полиции в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, группы, следственно-оперативных групп по выявлению фактов нарушения правил карантина продолжаются.