Правоохранители Харьковщины открыли 3 уголовных производства по фактам нарушения требований карантина

Правонарушения, связанные с непрекращением хозяйственной деятельности со стороны должностных лиц торговых предприятий, зафиксированы в Основянском и Шевченковском районах города во время рейдов мобильных групп полиции.
Информация по указанным фактам следователями внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Рейды сотрудников полиции в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, группы, следственно-оперативных групп по выявлению фактов нарушения правил карантина продолжаются.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
По традиции, к выходным погода испортится.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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