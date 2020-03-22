Главная Новости Криминал и происшествия Правоохранители Харьковщины открыли 3 уголовных производства по фактам нарушения требований карантина
22.03.2020  15:05   

Правоохранители Харьковщины открыли 3 уголовных производства по фактам нарушения требований карантина

Правонарушения, связанные с непрекращением хозяйственной деятельности со стороны должностных лиц торговых предприятий, зафиксированы в Основянском и Шевченковском районах города во время рейдов мобильных групп полиции.


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Информация по указанным фактам следователями внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. 
Рейды сотрудников полиции в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, группы, следственно-оперативных групп по выявлению фактов нарушения правил карантина продолжаются.   

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больничный, оплата, самоизоляция
 
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