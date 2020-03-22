Жуткое ДТП утром 22 марта - перекресток Московского проспекта с переулком Короленко примеряет печальные лавры аварийноопасного (ФОТО)

22 марта в начале Московского проспекта в Харькове случилась авария с участием нескольких автомобилей.
На перекрестке проспекта с переулком Короленко столкнулись две иномарки. В результате столкновения одна из машин, проехав несколько метров, вылетела на тротуар и врезалась в заграждение. Машина серьезно повреждена.
Официальная информация уточняется
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
По традиции, к выходным погода испортится.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
влажность:
давление:
ветер: