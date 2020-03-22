Главная Новости Криминал и происшествия Жуткое ДТП утром 22 марта - перекресток Московского проспекта с переулком Короленко примеряет печальные лавры аварийноопасного (ФОТО)
22.03.2020  14:41   

Жуткое ДТП утром 22 марта - перекресток Московского проспекта с переулком Короленко примеряет печальные лавры аварийноопасного (ФОТО)

22 марта в начале Московского проспекта в Харькове случилась авария с участием нескольких автомобилей.


://vecherniy.kharkov.ua/

На перекрестке проспекта с переулком Короленко столкнулись две иномарки. В результате столкновения одна из машин, проехав несколько метров, вылетела на тротуар и врезалась в заграждение. Машина серьезно повреждена.

Официальная информация уточняется

 

Источник:   ВХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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