Главная Новости Криминал и происшествия В селе на Харьковщине тело мужчины несколько дней пролежало в туалете медпункта
22.03.2020  12:21   

В селе на Харьковщине тело мужчины несколько дней пролежало в туалете медпункта

Как выяснилось позже - полицейские уже несколько дней разыскивали пропавшего.


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Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в туалете местного медпункта.        

Полицейские установили, что заявлением об исчезновении 30-летнего мужчины накануне обратилась его жена. Женщина сообщила, что 5 дней назад он ушел из дома и не вернулся.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

По материалам ВК ГУНП в Харьковской области

Источник:   Магнолия ТВ
 Тэги:  розыск, полиция, харьковщина, смерть, медпункт
 
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