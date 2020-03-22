В селе на Харьковщине тело мужчины несколько дней пролежало в туалете медпункта

Как выяснилось позже - полицейские уже несколько дней разыскивали пропавшего.
Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в туалете местного медпункта.
Полицейские установили, что заявлением об исчезновении 30-летнего мужчины накануне обратилась его жена. Женщина сообщила, что 5 дней назад он ушел из дома и не вернулся.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
По материалам ВК ГУНП в Харьковской области
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