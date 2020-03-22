На ​​Харьковщине обнаружили нарушение режима самоизоляции - отрабатывают покушение на убийство

В Харьковской области обнаружили факт нарушения требований режима самоизоляции в рамках карантинного режима из-за распространения коронавируса COVID-19
Об этом чрезвычайной ситуации 21 марта, во время комиссии по техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявила директор Харьковского областного лабораторного центра МЗ Любовь Махота.
"При контроле было обнаружено, что по адресу не находится человек в самоизоляции. На сегодняшний день мы обратились в Министерство внутренних дел относительно розыска этого лица", - отметила Махота.
Руководитель ГУ ЧП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил, что телефон мужчины выключен и по указанному адресу, где должна была проходить самоизоляция, никто не проживает.
"Это Харьковская область. Поэтому мы отрабатываем, ну как по убийству будем работать - с кем общался раньше, все поля, мы будем этим заниматься", - сказал Сокуренко.
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