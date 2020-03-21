Пожар в квартире девятиэтажки унес жизнь пенсионерки на Харьковщине (ФОТО)

20 марта в 15:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире жилой девятиэтажки № 2 в 1-м микрорайона поселка Ковшаровка Купянского района.
К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. Разведка пожара установила, что в одной из жилых комнат горят домашние вещи и мебель на площади 20 кв.м. На кухне спасатели нашли тело погибшей хозяйки квартиры, 1949 года рождения.
В 15:40 пожар локализован и в 16:10 ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
По традиции, к выходным погода испортится.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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