21.03.2020 17:05

Пожар в квартире девятиэтажки унес жизнь пенсионерки на Харьковщине (ФОТО)

20 марта в 15:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире жилой девятиэтажки № 2 в 1-м микрорайона поселка Ковшаровка Купянского района.



://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. Разведка пожара установила, что в одной из жилых комнат горят домашние вещи и мебель на площади 20 кв.м. На кухне спасатели нашли тело погибшей хозяйки квартиры, 1949 года рождения.

В 15:40 пожар локализован и в 16:10 ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.