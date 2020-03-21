Главная Новости Криминал и происшествия Семья с верхнего этажа умоляла спасти их от пожара у соседей
21.03.2020  14:31   

Семья с верхнего этажа умоляла спасти их от пожара у соседей

Во время ликвидации пожара в жилой чугуевской двухэтажке на улице Харьковской спасена семья с ребенком.


://kh.dsns.gov.ua

21 марта в 7:51 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по адресу: г. Чугуев, ул. Харьковская, 263.

К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Входные двери были открыты. Это способствовало быстрому распространению плотного опасного дыма на верхний этаж. В результате задымления лестничной клетки путь эвакуации был отрезан. Также дым начал попадать через щели дверей в квартиры второго этажа, в одной из которых оказалось заблокировано супругов с 4-летним ребенком. Родители с балкона просили спасателей спасти им жизнь.

С помощью трехколенной выдвижной пожарной лестницы всех 3-х жителей было спущено на землю, никто из них не пострадал.

В 8:10 пожар локализован и в 08:25 ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.03 Криминал и происшествия Пожар в квартире девятиэтажки унес жизнь пенсионерки на Харьковщине (ФОТО) 21.03 Криминал и происшествия Борцы с сухостоем сожгли автомобиль и несколько хозяйственных построек (ФОТО) 19.03 Криминал и происшествия Борцы с сухостоем уничтожили очередную дачу и множество сарайчиков в пригороде Харькова (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 