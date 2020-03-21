21.03.2020 14:31

Семья с верхнего этажа умоляла спасти их от пожара у соседей

Во время ликвидации пожара в жилой чугуевской двухэтажке на улице Харьковской спасена семья с ребенком.



://kh.dsns.gov.ua

21 марта в 7:51 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по адресу: г. Чугуев, ул. Харьковская, 263.

К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Входные двери были открыты. Это способствовало быстрому распространению плотного опасного дыма на верхний этаж. В результате задымления лестничной клетки путь эвакуации был отрезан. Также дым начал попадать через щели дверей в квартиры второго этажа, в одной из которых оказалось заблокировано супругов с 4-летним ребенком. Родители с балкона просили спасателей спасти им жизнь.

С помощью трехколенной выдвижной пожарной лестницы всех 3-х жителей было спущено на землю, никто из них не пострадал.

В 8:10 пожар локализован и в 08:25 ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.