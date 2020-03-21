21.03.2020 15:26

Харьковских взрывотехников вызвали на заминированное подворье

Купянский район: на территории частного домовладения обнаружено 37 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны



://kh.dsns.gov.ua

20 марта на номер «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов на частном дворе в г.. Купянск на ул. Спартаковской, 10.

После проведения идентификации этих опасных находок сотрудниками Купянского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, к месту происшествия на следующий день прибыли пиротехники Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины. Выявленными предметами оказались минометные мины диаметром 50 мм. времен Второй мировой войны. Всего пиротехники насчитали в данном месте 37 единиц таких боеприпасов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».