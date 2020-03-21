Главная Новости Криминал и происшествия В «тройничке» на Салтовке пострадал один из водителей (ФОТО)
21.03.2020  13:31   

В «тройничке» на Салтовке пострадал один из водителей (ФОТО)

По данным полиции, 20 марта около 16:30 патрульные получили сообщение о ДТП на Салтовском шоссе, 123


://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2108, Mitsubishi и Skoda.

В результате ДТП в больницу доставили водителя автомобиля ВАЗ. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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