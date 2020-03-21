Харьковские взрывотехники продолжают собирать весенний «урожай» мин (ФОТО)

За прошедшие сутки пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС разминировали 15 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
20 марта пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Работы по разминированию проводились в Харькове, Харьковском, Чугуевском, Волчанском, Дергачевском, Нововодолажском, Шевченкивском, Балаклейском и Первомайском районах области.
Всего было уничтожено 15 боеприпасов, из которых 7 минометных мины, 5 артснаряд разного калибра, а также 3 ручных гранаты.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Подчеркиваем, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания.
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