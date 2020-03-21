В дуэли китайца с автовазом пострадала не только техника (ФОТО)

По данным полиции, 20 марта около 20:45 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Володарского
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2107 и Chery QQ.
В результате ДТП в больницу оставили водителя автомобиля ВАЗ.
Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
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По традиции, к выходным погода испортится.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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