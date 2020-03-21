21.03.2020 12:02

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники (ФОТО)

О происшествии сообщили сообщили в Чугуевском отделе ГУ НП Украины в Харьковской области.



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По данным правоохранителей, авария произошла вечером 20 марта на 553 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. На опубликованных снимках видно, что там столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным. Авто получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.

На время оформления ДТП полицейские приостанавливали движение транспорта.