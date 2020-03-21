Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники (ФОТО)
21.03.2020  12:02   

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники (ФОТО)

О происшествии сообщили сообщили в Чугуевском отделе ГУ НП Украины в Харьковской области.


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По данным правоохранителей, авария произошла вечером 20 марта на 553 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. На опубликованных снимках видно, что там столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным. Авто получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.

На время оформления ДТП полицейские приостанавливали движение транспорта.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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