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21.03.2020  11:43   

Борцы с сухостоем сожгли автомобиль и несколько хозяйственных построек (ФОТО)

Пожары на открытых местностях в Харькове и пригородах набирают обороты


://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 68 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Огнем уничтожено около 50 га природных экосистем, повреждены 2 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и автомобиль. Причиной этого есть люди, которые намеренно сжигают мусор и сухостой.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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