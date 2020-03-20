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20.03.2020  19:23   

Дело на миллион: присвоила деньги вкладчика и подделала документы

Экс-директор отделения коммерческого банка, которая присвоила деньги вкладчика и подделала официальные документы, предстанет перед судом.


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Харьковской местной прокуратурой №3 направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей управляющей отдела коммерческого банка в г. Харькове по факту завладения денежными средствами в особо крупных размерах и служебной подделке (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
 
Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, бывшая директор отдела коммерческого банка в г. Харькове, будучи должностным лицом, присвоила денежные средства вкладчика, подделав официальные документы.
 
Так, на основании оформленных заявлений вкладчика женщина получила деньги в сумме 54 тыс. долларов США, что на сегодня эквивалентно более 1 млн грн, но не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, то есть присвоила себе. Кроме того, директор предоставила вкладчику заведомо поддельные документы в подтверждение оформления банковского вклада.
 
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подделка документов, кража, воровство
 
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