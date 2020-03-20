20.03.2020 18:26

Продавал маски с нарушением режима карантина: харьковчанин оштрафован

Полицейские привлекли к административной ответственности харьковчанина, который торговал медицинскими масками.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, нарушение обнаружили сотрудники Московского отдела полиции во время мероприятий, направленных на проверку соблюдения правил карантина на территории обслуживания.

В ходе патрулирования полицейские заметили на проспекте Юбилейном мужчины, который осуществлял продажу медицинских масок из багажника своей машины.

Цену за единицу товара 27-летний "предприниматель" установил в размере 25 гривен.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителя 70 медицинских масок и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.