Главная Новости Криминал и происшествия Продавал маски с нарушением режима карантина: харьковчанин оштрафован
20.03.2020  18:26   

Продавал маски с нарушением режима карантина: харьковчанин оштрафован

Полицейские привлекли к административной ответственности харьковчанина, который торговал медицинскими масками.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, нарушение обнаружили сотрудники Московского отдела полиции во время мероприятий, направленных на проверку соблюдения правил карантина на территории обслуживания.
 
В ходе патрулирования полицейские заметили на проспекте Юбилейном мужчины, который осуществлял продажу медицинских масок из багажника своей машины.
 
Цену за единицу товара 27-летний "предприниматель" установил в размере 25 гривен.
 
Сотрудники полиции изъяли у нарушителя 70 медицинских масок и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, маски
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия Коронавирус: проверки силовиков продолжаются 20.03 Власть Служба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантина 20.03 Общество У службі зайнятості ввели обмеження на час карантину
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 