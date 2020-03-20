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20.03.2020  17:41   

Коронавирус: проверки силовиков продолжаются

На десятки тысяч оштрафованы предприниматели.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Харькове полицейские составили 5 административных протоколов за нарушение правил соблюдения карантина
 
Указанные факты были зафиксированы в Киевском и Новобаварском районах города.
 
В Киевском районе 41-летний предприниматель не прекратил работу кафе на площади Конституции, а 42-летний - продолжал торговлю непродовольственными товарами на рынке «Барабашова».
 
На Белгородском шоссе патрульные полицейские обнаружили водителя, перевозившего пассажиров на транспортном средстве «I-VAN» с превышением установленной нормы.
 
В Новобаварском районе по проспекту Любви Малой продолжал работут шиномонтаж, а на улице Москалевской - магазин строительных материалов.
 
По всем выявленным фактам полицейские составили в отношении нарушителей протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 тысяч до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, штрафы, проверки
 
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