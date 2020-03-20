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20.03.2020  16:55   

В Диканевской исправительной колонии (№12) перекрыт канал доставки наркоты заключенным

С поличным был задержан сотрудник ведомственной пожарной охраны.


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20 марта 2020 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» было пресечена попытка доставки наркотических веществ в охраняемую зону.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками оперативного отдела учреждения, Службы безопасности Украины, прокуратуры Харьковской области, территориального управления ГБР, внутренней безопасности Северо-Восточного межрегионального управления, при попытке реализации наркотических средств, задержан на «горячем» командира отделения - водителя ведомственной пожарной охраны. 

Подозреваемый согласился за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. грн. доставить в охраняемую зону учреждения запрещенные предметы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. По данному факту проводится проверка.

 

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, задержание, наркотик
 
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