20.03.2020 16:55

В Диканевской исправительной колонии (№12) перекрыт канал доставки наркоты заключенным

С поличным был задержан сотрудник ведомственной пожарной охраны.



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20 марта 2020 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» было пресечена попытка доставки наркотических веществ в охраняемую зону.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками оперативного отдела учреждения, Службы безопасности Украины, прокуратуры Харьковской области, территориального управления ГБР, внутренней безопасности Северо-Восточного межрегионального управления, при попытке реализации наркотических средств, задержан на «горячем» командира отделения - водителя ведомственной пожарной охраны.

Подозреваемый согласился за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. грн. доставить в охраняемую зону учреждения запрещенные предметы.