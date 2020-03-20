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20.03.2020  15:19   

Перевозки при карантине: камнем в окно и другие конфликты (ФОТО)

Полицейские Харькова проводят проверки по фактам конфликтов в общественном транспорте.


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Как сообщает ГУ Науполиции, утром 20 марта 2020 года в Киевский, Московский, Немишлянский, Слободский, Холодногорский, Новобаварский отделы полиции поступило 55 соответствующих вызовов.
 
Подавляющее большинство сообщений касалось блокировок движения транспорта гражданами и нарушений временных ограничений в перевозке пассажиров.
 
Около 07:10 в полицию поступил вызов о том, что на остановке по улице Киргизской неизвестный бросил камень в лобовое стекло трамвая и скрылся. В результате происшествия никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжала патрульная полиция. Водитель трамвая написал заявление, которое зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Продолжается проверка.
 
20 марта в Немишлянский отдел полиции поступили сообщения о том, что граждане препятствуют движению трамвая по проспектам Тракторостроителей и Московскому, улицы Амосова.
 
На место вызовов были направлены экипажи патрульной полиции.
 
Сообщение о том, что граждане не соблюдают временных требований перевозки, поступали и в еще четыре райотдела полиции.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  конфликт, карантин, харьков, коронавирус
 
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