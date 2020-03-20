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20.03.2020  14:10   

Сеть салонов интимных услуг прикрыла СБУ (ВИДЕО, ФОТО)

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки, участники которой причастны к созданию в Харькове сети салонов по оказанию интимных услуг.


// СБУ

Четверо организаторов нелегального бизнеса создали в областном центре сеть подпольных салонов по оказанию интимных услуг. Участники преступной группировки подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Они предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе «оформление на работу» склоняли к занятию проституцией.

По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в незаконную деятельность более 100 девушек.

Для координации дельцы создали подпольный «колл-центр». Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для «вербовки» женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи.

В ходе операции сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.



Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сду, проституция, харьков, интимные услуги
 
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