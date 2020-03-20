20.03.2020 13:51

Более половины контрабандной наркоты, по итогам работы всех таможен, находят харьковские «хвостатые» (ФОТО)

Семерка четырехлапых слобожанских «таможенников» обнаружила с начала года 31,5 кг марихуаны, 47,19 г кодеина, 20 капсул кодиклиптелу (псевдоэфедрин), 13 таб феназепама, 4,11 г метадона.



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На своей странице в социальной сети харьковские таможенники сделали презентацию своих коллег:

Знакомьтесь - кинологическая служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы !!!

Лабрадоры Ив Сен Лоран и Фил, спаниели - Ливси и Бакс, фокс терьер Арчи, немецкая овчарка Любомир, бельгийская овчарка малинуа Тайсон - помощники и верные друзья Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

Выбор партнера для инспектора не ограничен определенной породой, однако чаще всего в служебных собак таможни попадают овчарки, спаниели и врожденные искатели контрабанды - лабрадоры. В настоящее время в Слобожанский таможни Гостаможслужбы насчитывается 7 служебных собак. Все они прошли испытания, получили сертификаты и постоянно повышают свою квалификацию лучших поисковиков наркотических средств на таможенной границе Украины.

С начала работы новой таможни - Слобожанской таможни Гостаможслужбы, с декабря 2019 кинологической командой было выявлено 8 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ.

Это 58% от общего количества по таможне - всего 14.

В результате было изъято 31,5 кг марихуаны, 47,19 г кодеина, 20 капсул кодиклиптелу (псевдоэфедрин), 13 таб феназепама, 4,11 г метадона.

Из наиболее интересных и ярких фактов за последнее время надо выделить выявления в январе двух крупных партий марихуаны на таможенном пункте пропуска «Гоптовка».

В первом случае накануне Рождества сработал тандем - государственный инспектор-кинолог Артем Рак со своим подопечным лабрадором Ив Сен Лораном. В топливном баке легкового автомобиля было обнаружено 19,3 килограм марихуаны.

Также надо отметить еще один факт обнаружения наркотиков, который состоялся в январе этого года - снова на таможенном посту «Гоптовка». Это находка фокс терьер Арчи со своим инспектором Евгением Кайдалов. Во время осмотра авто, Арчи сработал на топливный бак, в котором было выявлено 55 вакуумированных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения общим весом 12,2 кг.