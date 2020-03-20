Более половины контрабандной наркоты, по итогам работы всех таможен, находят харьковские «хвостатые» (ФОТО)

Семерка четырехлапых слобожанских «таможенников» обнаружила с начала года 31,5 кг марихуаны, 47,19 г кодеина, 20 капсул кодиклиптелу (псевдоэфедрин), 13 таб феназепама, 4,11 г метадона.
На своей странице в социальной сети харьковские таможенники сделали презентацию своих коллег:
Знакомьтесь - кинологическая служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы !!!
Лабрадоры Ив Сен Лоран и Фил, спаниели - Ливси и Бакс, фокс терьер Арчи, немецкая овчарка Любомир, бельгийская овчарка малинуа Тайсон - помощники и верные друзья Слобожанской таможни Гостаможслужбы.
Выбор партнера для инспектора не ограничен определенной породой, однако чаще всего в служебных собак таможни попадают овчарки, спаниели и врожденные искатели контрабанды - лабрадоры. В настоящее время в Слобожанский таможни Гостаможслужбы насчитывается 7 служебных собак. Все они прошли испытания, получили сертификаты и постоянно повышают свою квалификацию лучших поисковиков наркотических средств на таможенной границе Украины.
С начала работы новой таможни - Слобожанской таможни Гостаможслужбы, с декабря 2019 кинологической командой было выявлено 8 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ.
Это 58% от общего количества по таможне - всего 14.
В результате было изъято 31,5 кг марихуаны, 47,19 г кодеина, 20 капсул кодиклиптелу (псевдоэфедрин), 13 таб феназепама, 4,11 г метадона.
Из наиболее интересных и ярких фактов за последнее время надо выделить выявления в январе двух крупных партий марихуаны на таможенном пункте пропуска «Гоптовка».
В первом случае накануне Рождества сработал тандем - государственный инспектор-кинолог Артем Рак со своим подопечным лабрадором Ив Сен Лораном. В топливном баке легкового автомобиля было обнаружено 19,3 килограм марихуаны.
Также надо отметить еще один факт обнаружения наркотиков, который состоялся в январе этого года - снова на таможенном посту «Гоптовка». Это находка фокс терьер Арчи со своим инспектором Евгением Кайдалов. Во время осмотра авто, Арчи сработал на топливный бак, в котором было выявлено 55 вакуумированных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения общим весом 12,2 кг.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
По традиции, к выходным погода испортится.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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