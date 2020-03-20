20.03.2020 14:53

Полуночный угон: месть несостоявшегося родственника (ФОТО)

Под Харьковом полицейские оперативно вернули владельцу похищенную машину.



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Как сообщает ГУ Нацполиции 19 марта 2020 года около 00:20 в дежурную часть с заявлением о пропаже автомобиля «Hyundai Accent» обратился 66-летний житель города Мерефа. Мужчина сообщил, что с территории двора многоэтажного дома неизвестные похитили его транспортное средство.

Во время беседы пенсионер вспомнил, что несколько месяцев назад бывший парень его внучки украл у него запасные ключи, но в полицию потерпевший по данному поводу не обращался.

Во время отработки территории на одной из улиц города полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, в котором находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

- Сотрудники полиции составили на правонарушителя административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях и доставили в отдел полиции, - отметил начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.