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20.03.2020  11:22   

Харьковчане - самые дисциплинированные по Украине на карантине - данные Национальной полиции

Нарушение карантина: полиция наложила штраф уже 405 раз, открыла шесть производств. Учитывая населенность северо-востока страны и количество штрафов: на Харьковщине живут самые дисциплинированные украинцы.


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Полицейские в Украине составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина, введенного в фоне ситуации с коронавируса, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены :

  1. в Киеве (31),
  2. Киевской (32),
  3. Донецкой (62),
  4. Запорожской (25),
  5. Херсонской (21),
  6. Сумской (20),
  7. Волынской (16),
  8. Винницкой (14),
  9. Львовской (12), а также в
  10. Николаевской (11),
  11. Кировоградской (9),
  12. Харьковской (5) и
  13. Закарпатской (3) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях. По семь в Ровенской и Черниговской. 

Еще по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения. В Хмельницкой составлен 1 протокол. Харьков - без протоколов.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). 

В частности, в Харьковской (3 факта), по одному Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.

Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, грппы, следственно-оперативных групп и тому подобное.

Как указано, сегодня к несению службы привлечены более 14 000 полицейских и 2100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Источник:   Национальная полиция
 Тэги:  полиция, нарушение, коронавирус, карантин, протокол
 
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