Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове будут судить сотрудницу полиции, которая 8 марта насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе
20.03.2020  10:24   

В Харькове будут судить сотрудницу полиции, которая 8 марта насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе

В суд направлено обвинительное заключение по работнице харьковской полиции, подозреваемой в совершении смертельного ДТП.


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Об этом на своей странице в  Facebook  сообщил представитель теруправления Государственного бюро расследований Александр Белка.

По его данным, 19 марта в суд направлено обвинительное заключение по работнице Главного управления Нацполиции в Харьковской области за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что 8 марта 2019 работница полиции за рулем автомобиля Toyota Avalon совершил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Через несколько дней от полученных травм мужчина скончался в больнице.

"Продолжительность досудебного расследования связана с проведением ряда судебных экспертиз, в том числе дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы и комплексной автотехнической экспертизы, а также исследованием видеозаписей с камер наблюдения в месте ДТП", - пояснил Белка.

В случае доказательства вины обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник:   facebook.com/olexandr.bilka
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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