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20.03.2020  09:11   

Suzuki vs столб: патрульные рассказали подробности

Около пяти часов вечера 19 марта патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Героев Сталинграда, 189.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Suzuki не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - электроопору.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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