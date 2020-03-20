20.03.2020 09:11

Suzuki vs столб: патрульные рассказали подробности

Около пяти часов вечера 19 марта патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Героев Сталинграда, 189.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Suzuki не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - электроопору.



В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.