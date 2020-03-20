Suzuki vs столб: патрульные рассказали подробности

Около пяти часов вечера 19 марта патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Героев Сталинграда, 189.
По предварительной информации водитель автомобиля Suzuki не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - электроопору.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажность:
давление:
ветер: