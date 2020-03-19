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19.03.2020  16:11   

Коронавирус: силовики шерстят общественные места

Нарушителей режима ловят копы, патрульные, нацгвардейцы, пограничники и чрезвычайщики.


//hk.npu.gov.uа
Как информипрует ГУ Нацполиции, для обеспечения ограничений во время карантина развернута деятельность межведомственного Ситуационного центра на базе Ситуационного центра ГУНП в Харьковской области с привлечением руководителей структурных подразделений Главного управления, Управления патрульной полиции, территориального управления Национальной гвардии, Харьковского пограничного отряда, Главного ГУ ГСЧС в Харьковской области.
 
Также полиция взаимодействует с местными государственными администрациями, органами местного самоуправления и другими правоохранительными органами. Представители Главного управления работают в составе областной противоэпидемической комиссии на базе областной госадминистрации.
 
Весь личный состав подразделений полиции переведен на усиленный вариант служебной деятельности.
 
С 18 марта приостановлена работа метрополитена. Безопасность на 30-ти станциях обеспечивают 40 сотрудников отдела полиции в метрополитене и почти 300 полицейских территориальных отделов полиции. На случай осложнения ситуации создано 6 мобильных групп, к которым привлечено 50 человек.
 
- Правоохранители проверяют выполнение в населенных пунктах карантинных правил. К мероприятиям привлечено 479 сотрудников полиции, которые работают в составе следственно-оперативных групп, групп реагирования патрульной полиции, пеших нарядов, - отметил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко. - На сегодня в городе и области создано 116 мобильных групп из числа сотрудников территориальных подразделений полиции, которые отрабатывают территории обслуживания с целью выполнения требований и запретов, определенных в постановлении Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Они осуществляют контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, приостановка работы предприятий торговли, развлечений, общественного питания и других. Наряды Управления патрульной полиции патрулируют кольцевые остановки.
 
Валерий Сокуренко также добавил, что полиция предпринимает меры по противодействию нелегальной торговле лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты.
 
Глава областного главка отметил, что главная задача полиции – качественная превентивная работа с населением, а также выполнения карантинных мероприятий. Службы и подразделения полиции осуществляют свою повседневную работу: реагируют на заявления и сообщения граждан, расследуют преступления, обеспечивают публичный порядок и общественную безопасность.
 
Ход данной работы находится на личном контроле руководства Национальной полиции Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, проверки, контроль, полиция
 
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