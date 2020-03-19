19.03.2020 15:11

Смертельный удар: рецидивист убил знакомого

Полиция задержала сотрапезника-убийцу.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейских из Холодногорского райоотдела на место происшествия 17 марта 2020 года вызвал житель района, который обнаружил труп во дворе домовладения.

Сотрудники полиции установили, что погибшим является 40-летний местный житель. На теле мужчины эксперт обнаружил одно колото-резаное ранение грудной клетки.

Как выяснилось, в тот день злоумышленник вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого правонарушитель нанес знакомому смертельный удар ножом, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 48-летнего злоумышленника.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.