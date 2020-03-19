19.03.2020 14:31

Раритетный автомобиль попал в ДТП на Тюринке (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.



// Facebook

19 марта около половины десятого утра патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Тюринской и Армянской.



По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota и водитель автомобиля ГАЗ 21 нарушили п. 8.7.3 г ПДД Украины и допустили столкновение друг с другом.



В результате ДТП никто не пострадал.



На обоих водителей патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передадут в суд.