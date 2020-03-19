Раритетный автомобиль попал в ДТП на Тюринке (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
19 марта около половины десятого утра патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Тюринской и Армянской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota и водитель автомобиля ГАЗ 21 нарушили п. 8.7.3 г ПДД Украины и допустили столкновение друг с другом.
В результате ДТП никто не пострадал.
На обоих водителей патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передадут в суд.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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