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19.03.2020  14:31   

Раритетный автомобиль попал в ДТП на Тюринке (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


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19 марта около половины десятого утра патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Тюринской и Армянской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota и водитель автомобиля ГАЗ 21 нарушили п. 8.7.3 г ПДД Украины и допустили столкновение друг с другом.

В результате ДТП никто не пострадал.

На обоих водителей патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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