19.03.2020 14:24

Борцы с сухостоем уничтожили очередную дачу и множество сарайчиков в пригороде Харькова (ФОТО)

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 30 пожаров в природных экосистемах на Харьковщине.



://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 30 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.

Общая площадь выжженной земли составила более 12 га. Причиной этого есть люди, которые намеренно сжигают мусор и сухостой.

3 из этих пожаров перекинулись на жилой сектор и к утрате имущества.

Так в селе Оскол Изюмского района огонь от горящей травы уничтожил 2 хозяйственные постройки, в селе Филат Богодуховского района - 3 подобные сооружения, в селе Черкасские Тишки Харьковского района - дачный дом, а в поселке Андреевка, что на Балаклейщине - сгорел сеновал.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».