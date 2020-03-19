Главная Новости Криминал и происшествия Борцы с сухостоем уничтожили очередную дачу и множество сарайчиков в пригороде Харькова (ФОТО)
19.03.2020  14:24   

Борцы с сухостоем уничтожили очередную дачу и множество сарайчиков в пригороде Харькова (ФОТО)

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 30 пожаров в природных экосистемах на Харьковщине.


://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 30 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. 

Общая площадь выжженной земли составила более 12 га. Причиной этого есть люди, которые намеренно сжигают мусор и сухостой. 

3 из этих пожаров перекинулись на жилой сектор и к утрате имущества. 

Так в селе Оскол Изюмского района огонь от горящей травы уничтожил 2 хозяйственные постройки, в селе Филат Богодуховского района - 3 подобные сооружения, в селе Черкасские Тишки Харьковского района - дачный дом, а в поселке Андреевка, что на Балаклейщине - сгорел сеновал.

 Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, сухостой
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Криминал и происшествия Во дворе престижной 18-ти этажки на Павловом Поле сожгли элитный Lexus (ФОТО) 19.03 Криминал и происшествия Ночной пожар оставил без жилья сразу четыре семьи на Новоселовке (ФОТО) 18.03 Криминал и происшествия В полночь животные остались без корма, а хозяева без сарайчика
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 