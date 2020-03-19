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19.03.2020  14:11   

Коронавирус: копы проверяют соблюдение карантина (ФОТО)

За сутки полицейские составили 32 админпротокола.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, всего на территории государства для проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавірусної инфекции и усилению публичной безопасности и порядка привлечено более 15 тысяч полицейских, которые несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей и групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно-проверочных пунктах. Об этом заместитель Главы Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 19 марта.
 
Вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают профилактические мероприятия и охрану публичной безопасности для противодействия распространению заболеваний на коронавірусну инфекцию.
 
«Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Кроме обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан», - рассказал Александр Фацевич.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, контроль, проверки
 
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