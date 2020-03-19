Главная Новости Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе ВАЗ отправил велосипедиста в больницу (ФОТО)
19.03.2020  13:29   

На Полтавском Шляхе ВАЗ отправил велосипедиста в больницу (ФОТО)

Вечером 18 марта патрульные получили сообщение о ДТП на улице Полтавский шлях, 130/132.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 21150 и велосипедист, сообьщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения пострадал велосипедист. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Криминал и происшествия ДТП: легковушка и фура не поделили проспект (ВИДЕО) 19.03 Криминал и происшествия Раритетный автомобиль попал в ДТП на Тюринке (ФОТО) 19.03 Криминал и происшествия Подробности ДТП на Московском: пятеро пострадавших (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 