На Полтавском Шляхе ВАЗ отправил велосипедиста в больницу (ФОТО)

Вечером 18 марта патрульные получили сообщение о ДТП на улице Полтавский шлях, 130/132.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 21150 и велосипедист, сообьщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения пострадал велосипедист. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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