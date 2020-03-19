Во дворе престижной 18-ти этажки на Павловом Поле сожгли элитный Lexus (ФОТО)

19 марта в 1:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе 18-этажного жилого дома на ул. Отакара Яроша, 22 в Харькове. Горел легковой автомобиль «Lexus Es 300H» 2013 года выпуска.
К месту происшествия прибыло 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично салон на площади около 3 кв.м.
Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Локализация пожара состоялась в 01:49, ликвидация - в 2:04.
По предварительным данным причиной пожара является занос открытого источника зажигания извне. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.
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