19.03.2020 10:58

Подробности ДТП на Московском: пятеро пострадавших (ФОТО)

Двух водителей транспортных средств и трех пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



// Нацполиция

19 марта около 6:10 на Московском проспекте произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Opel. Также механические повреждения получили еще два транспортных средства.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ» под управлением 69-летнего водителя двигался в крайнем правом ряду. Позади него в средней полосе движения ехал автомобиль «Opel» под управлением 22-летнего мужчины.



Когда указанные транспортные средства почти сравнялись, водитель автомобиля «ВАЗ» начал объезжать припаркованный грузовой автомобиль «Volvo» с полуприцепом. В результате маневра произошло столкновение указанных автомобилей. Легковой автомобиль «ВАЗ» отбросило под грузовик.





Автомобиль «Opel» от удара выбросило на левую часть проезжей части, где он совершил наезд на забор, после чего авто отбросило на левую обочину.

В левом ряду для движения ехал автомобиль «Peugeot», в который попали обломки забора.





22-летнего водителя «Opel» и еще трех его пассажиров: 22-х и 19-летних мужчин и 35-летнюю женщину – доставили с травмами различной степени в больницу. Водитель автомобиля «ВАЗ» также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.





Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают следователи.





