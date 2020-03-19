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19.03.2020  10:30   

Пешехода с велосипедом сбил автомобиль и переехала фура (ФОТО)

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.


// Нацполиция

Авария произошла 18 марта около 20:20 на окружной дороге возле пгт Высокий Харьковского района.

37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» совершил наезд на пешехода, который держал в руках велосипед. По словам водителя, мужчина еще подавал признаки жизни, когда в это же время на него наехал неустановленный грузовой автомобиль и, не останавливаясь, скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас полицией принимаются все необходимые меры по установлению свидетелей происшествия и личности погибшего, а также розыска и задержанию водителя грузовика.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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