19.03.2020 10:30

Пешехода с велосипедом сбил автомобиль и переехала фура (ФОТО)

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.



// Нацполиция

Авария произошла 18 марта около 20:20 на окружной дороге возле пгт Высокий Харьковского района.



37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» совершил наезд на пешехода, который держал в руках велосипед. По словам водителя, мужчина еще подавал признаки жизни, когда в это же время на него наехал неустановленный грузовой автомобиль и, не останавливаясь, скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас полицией принимаются все необходимые меры по установлению свидетелей происшествия и личности погибшего, а также розыска и задержанию водителя грузовика.