Ночной пожар оставил без жилья сразу четыре семьи на Новоселовке (ФОТО)

Новобаварский район: пожарные локализовали пожар в жилом доме на 4-х хозяев. Ликвидация пожара продолжжается.
19 марта в 4:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Рябиновой, 20 Новобаварского района города Харькова.
К месту происшествия немедленно были направлены 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 18 человек личного состава. На момент их прибытия огнем была охвачена крыша дома. Площадь пожара составляла около 150 кв.м. Из-за сильного задымления спасатели провели эвакуацию 5 жителей. На тушение огня подано 4 пожарных ствола.
В 5:47 зафиксирована локализация пожара. Сейчас продолжаются мероприятия по ее ликвидации.
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