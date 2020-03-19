19.03.2020 10:25

Ночной пожар оставил без жилья сразу четыре семьи на Новоселовке (ФОТО)

Новобаварский район: пожарные локализовали пожар в жилом доме на 4-х хозяев. Ликвидация пожара продолжжается.



://facebook.com

19 марта в 4:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Рябиновой, 20 Новобаварского района города Харькова.

К месту происшествия немедленно были направлены 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 18 человек личного состава. На момент их прибытия огнем была охвачена крыша дома. Площадь пожара составляла около 150 кв.м. Из-за сильного задымления спасатели провели эвакуацию 5 жителей. На тушение огня подано 4 пожарных ствола.

В 5:47 зафиксирована локализация пожара. Сейчас продолжаются мероприятия по ее ликвидации.