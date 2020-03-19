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19.03.2020  10:25   

Ночной пожар оставил без жилья сразу четыре семьи на Новоселовке (ФОТО)

Новобаварский район: пожарные локализовали пожар в жилом доме на 4-х хозяев. Ликвидация пожара продолжжается.


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19 марта в 4:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Рябиновой, 20 Новобаварского района города Харькова.

К месту происшествия немедленно были направлены 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 18 человек личного состава. На момент их прибытия огнем была охвачена крыша дома. Площадь пожара составляла около 150 кв.м. Из-за сильного задымления спасатели провели эвакуацию 5 жителей. На тушение огня подано 4 пожарных ствола.

В 5:47 зафиксирована локализация пожара. Сейчас продолжаются мероприятия по ее ликвидации.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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